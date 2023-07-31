Manisa'da Kenevir ve Esrar Operasyonu: Bin 982 Kök Kenevir ve 640 Gram Esrar Ele Geçirildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda bin 982 kök kenevir bitkisi ile 640 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde; Y.E isimli şahıs kenevirlerin ekili olduğu alanda bakım ve sulama yaptığı esnada suç üstü yakalandı. Yapılan aramada; bin 982 kök kenevir bitkisi, 640 gram kubar esrar ele geçirilmiştir. Şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MANİSA