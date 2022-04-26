Manisa'da kazara tüfekle annesini yaralayan kişi gözaltına alındı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu annesini ayağından vuran kişi gözaltına alındı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu annesini ayağından vuran kişi gözaltına alındı.???????
Adakale Mahallesi 1901 Sokak'ta oturan F.B'nin (35), temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu annesi B.B. (65) ayağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan F.B'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel