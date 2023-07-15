Manisa'da Kazakistan uyruklu 7 kişi cipte meydana gelen kaza sonucu yaralandı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Kazakistan plakalı cipin bariyerlere çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Alaşehir ve Sarıgöl'deki devlet hastanelerine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen cipteki Kazakistan uyruklu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Salauat Zhastalapuly (39) yönetimdeki Kazakistan plakalı cip, Denizli- Manisa kara yolu Selimiye Mahallesi'nde bariyerlere çarpıp devrildi.
Kazada, sürücü ile aynı ülke vatandaşları Zhastalap Zulkarnayev (67), Zhanylsyn İslamova (67), Liza Mukatayeva (38), N.Z. (12), M.Z. (13) ve N.S. (11) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Alaşehir ve Sarıgöl'deki devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel