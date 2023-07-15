Manisa'da Kazakistan uyruklu 7 kişi cipte meydana gelen kaza sonucu yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Kazakistan plakalı cipin bariyerlere çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Alaşehir ve Sarıgöl'deki devlet hastanelerine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.