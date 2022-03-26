Manisa'da kazada yaralanan kamyonet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 13 gün önce duvara çarpan kamyonetin yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücüsü, hayatını kaybetti.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 13 gün önce duvara çarpan kamyonetin yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücüsü, hayatını kaybetti.
Mehmetçik Caddesi'nde Rahim Çakmak'ın (52) kullandığı 45 E 3383 plakalı kamyonet, 14 Mart'ta refüjü aşarak karşı şeride geçip duvara çarptı.
Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çakmak, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Aynı kazada yaralanan Tolga Yaşayan'ın ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel