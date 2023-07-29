Manisa'da kaza: 9 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, duran otomobile başka bir aracın arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaza olduğu için duran otomobile başka bir aracın arkadan çarptığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, E-96 karayolu Turgutlu girişindeki köprü üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İzmir istikametinden Turgutlu yönüne gitmekte olan Malik A. idaresindeki MY NM 3535 plakalı otomobile, iddiaya göre başka bir kaza için durduğu anda aynı yönde seyreden Gürkan E. idaresindeki 45 SA 3210 plakalı otomobil arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Malik A., Nermin A., Ramazan T., Taner T., Dilek T., Gürkan E., Makbule E., Yağmur E. ve Emir E. ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, yabancı plakalı araçta bulunan ve yurt dışından bir hafta önce Türkiye'ye ziyarete geldiklerini söyleyen Nermin A., "Biz önümüzde kaza var diye yavaşladık insani olarak yardımımız dokunur mu diye ama arkadan gelen araç bize çarptı ve diğer kaza yapanlar da kaçtı gitti" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA