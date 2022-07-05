Manisa'da kayıp kadın için arama çalışması başlatıldı
AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde iki gündür haber alınamayan 80 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde iki gündür haber alınamayan 80 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde yaşayan Hanife Eralp'den evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Çömlekçi Mahallesi ve çevresinde Eralp için arama çalışması başlatıldı.
Jandarma, AFAD, gönüllü arama kurtarma kuruluşları ve mahalle sakinlerinden yaklaşık 50 kişinin katılımıyla yapılan arama çalışmalarında termal dronlar da kullanılıyor.
AA / Ahmet Bayram - Güncel