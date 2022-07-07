Manisa'da kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu
AA - Ahmet Bayram - Güncel
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 4 Temmuz'da kayıp ihbarı yapılan 80 yaşındaki kadın ölü bulundu.
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 4 Temmuz'da kayıp ihbarı yapılan 80 yaşındaki kadın ölü bulundu.
İlçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde yaşayan Hanife Eralp için yürütülen arama çalışmalarının üçüncü gününde mahalle yakınlarındaki kayalıklarda bir kadın cesedi bulundu.
Eralp'e ait olduğu belirlenen cenaze, otopsiye gönderildi.
AA / Ahmet Bayram - Güncel