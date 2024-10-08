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Manisa'da Kayıp Genç Kadının Cinayeti

Manisa'da Kayıp Genç Kadının Cinayeti
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaybolan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın, komşusu olan 37 yaşındaki U.A. tarafından öldürüldüğü ve cesedinin Uşak'ta bir ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Pelin'in annesi, kızı için yetkililere başvuruda bulunduğunu belirtti.

ŞÜPHELİ ESKİ MAHALLEDEN KOMŞULARIYMIŞ

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'de çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve U.A. (37) tarafından öldürülüp, Uşak'ın Eşme ilçesinde ormana gömüldüğü ortaya çıkan Pelin Karaca'nın (21) annesi Nihal Dönmez Karaca, "Kızım, 'Çarşıya çıkıyorum, hemen döneceğim' dedi, gidiş o gidiş. Kızımı arıyorum, hep meşgul çalıyor veya ulaşılamıyor. Kızımın cinayete kurban gideceğini hiç düşünmedim. Polise gidip kızımı bulmaları için ihbarda bulundum. Kızımı katleden 37 yaşında ve evli. Eski mahalleden komşumuzun oğlu. Kızımı Eşme'de öldürmüş, ormanlık bir alana gömmüş" dedi.

Pelin Karaca'nın cenazesi ise Eşme Devlet Hastanesi'nin morgundan alınıp, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. A.U.'nun ise polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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