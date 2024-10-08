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Manisa'da Kayıp Genç Kadın Pelin Karaca'nın Cesedi Bulundu

Manisa'da Kayıp Genç Kadın Pelin Karaca'nın Cesedi Bulundu
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21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cesedi Uşak'ta ölü olarak bulunurken, otopsi için İzmir'e gönderildi. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'da kayıp olarak aranırken Uşak'ta ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cesedi, otopsi için İzmir'e gönderildi.

Karaca'nın cansız bedeni, Eşme Devlet Hastanesi morgundan alınarak otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.U'nun (37) ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Pelin Karaca'nın annesi Nihal Dönmez Karaca, gazetecilere, gözaltına alınan kişinin daha önce yaşadıkları mahalledeki komşularının oğlu ve evli olduğunu söyledi.

Kızını kayıp olduğu sürede sık sık cep telefonundan aradığını, ancak hep meşgul çaldığını anlatan Karaca, "Kızımın cinayete gideceğini değil de... 'Kızım kayboldu, can güvenliğinden endişeliyim, kızımı bulun' dedim. Çarşıya gitti geldi, 'Anne tekrar gideceğim, hemen geri geleceğim' dedi. Gidiş o gidiş." diye konuştu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül'den bu yana haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın ailesi polise başvurmuştu. Karaca'nın cansız bedeni dün Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alanda bulunmuştu. Kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel

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