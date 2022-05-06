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Manisa'da kaybolan kız çocuğu ekiplerce bulundu

AA - Yusuf Böyük - Güncel
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Manisa'da kaybolan kız çocuğu ekiplerce bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki Zümral Efe, ekiplerince çalışması sonucu bulundu.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki Zümral Efe, ekiplerince çalışması sonucu bulundu.

Yukarı Emlakdere Mahallesindeki evlerinin bahçesinde oynadığı sırada dün kaybolan Zümral Efe'den haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), jandarma ekipleri ve İnsansız Hava Aracı (İHA) gönderildi.

Ekiplerce yapılan aramada Efe, evinden yaklaşık 1 kilometre uzakta duvar kenarında uyurken bulundu.

Sağlık durumu iyi olan çocuk, jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi.

AA / Yusuf Böyük - Güncel

Yunusemre, Jandarma, Manisa, Güncel, Haberler

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