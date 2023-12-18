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Manisa'da kaybolan kişi ormanda bulundu

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde mantar toplamak için girdiği ormanda kaybolan kişi, yapılan arama çalışmaları sonucunda bulundu. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen kişi, kontrolün ardından taburcu edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde mantar toplamak için girdiği ormanda kaybolan kişi bulundu.

Dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Spil Dağı Milli Parkı'nda kaybolduğunu bildiren Hasan Hüseyin Yılmaz (40) için arama çalışması başlatıldı.

Bölgeye sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD, ANDA, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel de Spil Dağı'na gelerek ekiplerin çalışmasını takip etti.

Yılmaz, 5 saat süren arama çalışmasının sonunda ormanda cep telefonunun en son sinyal verdiği yerin yakınlarında bulundu.

Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine götürülen Hasan Hüseyin Yılmaz, kontrolün ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Güncel

112 Acil Çağrı Toros Dağları Manisa Haberler

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