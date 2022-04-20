Manisa'da kayalık bölgede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Haberler

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Manisa'da kayalık bölgede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da kayalık bölgede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kayalık bölgede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kayalık bölgede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Ayvacık Mahallesi Spil Dağı Milli Parkı'na giden 4 genç kayalık bölgede mahsur kaldı. Telefonla yardım isteyen 4 kişi Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından Oduncu Kanyonu mevkisinde kurtarıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişinin ailelerine teslim edildiği bildirildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Toros Dağları, Şehzadeler, Ayvacık, Manisa, Güncel, Haberler

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