Manisa'da kayalık bölgede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kayalık bölgede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kayalık bölgede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Ayvacık Mahallesi Spil Dağı Milli Parkı'na giden 4 genç kayalık bölgede mahsur kaldı. Telefonla yardım isteyen 4 kişi Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından Oduncu Kanyonu mevkisinde kurtarıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişinin ailelerine teslim edildiği bildirildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel