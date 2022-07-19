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Demir çubukla kafasına vurulan kişi hayatını kaybetti

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada kafasına demir çubukla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada kafasına demir çubukla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında, İsrafil İnce (42) ile Erkan S. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan S, demir çubukla İnce'nin kafasına vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İnce'yi Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı. İnce, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Erkan S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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