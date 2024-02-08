Manisa'da kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma gerçekleştirdi. Ekipler bu kapsamda, kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K'yi (37) yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler bu kapsamda, kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K'yi (37) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.