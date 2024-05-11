Manisa'da Karısını Bıçakla Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi. Şüphelinin çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığı belirtildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.
Selvilitepe Mahallesi'nde Hatice Ebem'in (39), bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Mızramehmet Ebem'in (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ebem'in çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu, olay günü evin tamiratıyla ilgili yaşanan tartışma sırasında eşini bıçakladığı öğrenildi.
9 Mayıs'ta yaşanan olayda Hatice Ebem bıçaklanmış, tüfekle havaya ateş eden eşi olay yerinden kaçmış, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.