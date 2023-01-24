Manisa'da kara yolundaki bariyer tutucular çalındı Güncel Haberler Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kara yolundaki bariyer tutucuların çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kara yolundaki bariyer tutucuların çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı. Atatürk Mahallesi Manisa - İzmir kara yolunun yan kısmında bulunan bariyer tutucuların olmadığı fark eden Karayolları ekipleri, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis, yolun yaklaşık 1 kilometrelik bölümde bulunan demir bariyer tutucuların olmadığını belirledi. Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Yunusemre Manisa Güncel Haberler

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