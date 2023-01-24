Manisa'da kara yolundaki bariyer tutucular çalındı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kara yolundaki bariyer tutucuların çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kara yolundaki bariyer tutucuların çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Atatürk Mahallesi Manisa - İzmir kara yolunun yan kısmında bulunan bariyer tutucuların olmadığı fark eden Karayolları ekipleri, durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen polis, yolun yaklaşık 1 kilometrelik bölümde bulunan demir bariyer tutucuların olmadığını belirledi.
Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Güncel