Manisa'da Kapya Biber Hasadı Başladı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Poyraz, Kemer, Hacıhıdır ve Poyrazdamları Mahallelerinde tütüne alternatif olarak ekilmeye başlanan kapya biber de hasat başladı. Salça ve tarhana yapımında kullanılan, közlenerek tüketilen kapya biber, lezzeti ve etli yapısıyla talep görüyor.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Poyraz, Kemer, Hacıhıdır ve Poyrazdamları Mahallelerinde tütüne alternatif olarak ekilmeye başlanan kapya biber de hasat başladı. Salça ve tarhana yapımında kullanılan, közlenerek tüketilen kapya biber, lezzeti ve etli yapısıyla talep görüyor.

Salihli'ye bağlı kırsal mahallelerde tütüne alternatif ürün olarak üretimine başlanan, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından olan, aromasıyla, tadıyla, kalitesiyle öne çıkan, halk arasında ise kırmızı inci olarak anılan kapya biberleri Poyraz, Hacıhıdır, Kemer ve Poyrazdamları Mahallelerinde hasadına başlandı.

Son yıllarda bölgenin gözde ürünü haline gelen kapya biberinde ürün bereketi ve hasat sevinci yaşandığını belirten üretici Hasan Akcan, organik olarak üretilen kapya biberlerinin Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderildiğini söyledi. Kapya biberinin talep gördüğünü anlatan Akcan "Hem üreticimiz, hem de köylümüz para kazanıyor" dedi. - MANİSA