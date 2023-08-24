Manisa'da Kamyonun Çarptığı Traktördeki Kadın Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonun çarpıp önünde sürüklediği traktördeki Nahide Kahraman (44), hayatını kaybetti, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, 8.45 sıralarında Sarıgöl ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde, Alaşehir- Denizli Karayolu'nun Manisa Sarıgöl rampasında meydana geldi. Uğur K. (64) yönetimindeki 15 AAY 882 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen kamyon, aynı yönde seyir halindeki 07 BIP 824 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kamyon traktörü önünde 300 metre kadar sürükledi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazada, traktörde yolcu konumdaki Nahide Kahraman (44) olay yerinde hayatını kaybederken, traktör sürücüsü Ragıp Kahraman (45) ve traktördeki çocukları Doğukan Kahraman (7), Gülcan Kahraman (20) ile kamyon şoförü Uğur K. (64) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.