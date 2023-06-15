Manisa'da Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza nedeniyle yolun Manisa yönü bir süre ulaşıma kapanırken, sürücüler alternatif güzergaha yönlendirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özcan T.'nin kullandığı 35 ASG 114 plakalı kamyon ile Ramazan E. idaresindeki 45 DZ 768 plakalı otomobil Manisa- Menemen yolunun Batı Çevre Yolu kavşağı yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ramazan E, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralı sürücü, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ramazan E.nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun Manisa yönü bir süre ulaşıma kapanırken, sürücüler alternatif güzergaha yönlendirildi.