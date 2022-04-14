Manisa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Manisa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Büyüksümbüller Mahallesi'nde S.G (37) idaresindeki 45 FV 137 plakalı otomobil, H.T (55) idaresindeki 45 ZC 333 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü S.G, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

S.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre, Otomobil, Manisa, Güncel, Haberler

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