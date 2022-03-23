Son dakika haberleri | Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Son dakika haberleri | Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Kamil Altıparmak - Güncel
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Son dakika haberi... Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nuri Özsaygılı'nın (73) kullandığı 35 U3101 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden Ahmet Sayaner idaresindeki 42 AIY 869 plakalı kamyona çarptı.

Kazada araçta sıkışan Özsaygılı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Özsaygılı'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Son dakika haberleri | Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri | Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri | Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri | Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri | Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri | Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

AA / Kamil Altıparmak - Güncel

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