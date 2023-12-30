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Manisa'da kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Demirci Kavşağında A.K'nin (64) kullandığı 45 LY 454 plakalı kamyonet, önünde seyreden T.Y (51) yönetimindeki 45 AOR 886 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü A.K, gözaltına alındı.

Kaza anını bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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