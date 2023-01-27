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Manisa'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

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Manisa'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ankara- İzmir yolunda S.Ö. (58) idaresindeki 34 RS 6353 plakalı kamyonet, anayola çıkan Muhsin Taylan'ın (78) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Taylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Taylan'ın cenazesi otopsi için Salihli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Salihli Manisa Ankara İzmir Güncel Haberler

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