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Manisa'da kamyonet şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet şarampole yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Kazada sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Salihli-Köprübaşı istikametinde seyreden M.B. (50) idaresindeki 45 KY 295 plakalı kamyonet, Demirköprü mevkisinde kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı.

Kazanın şiddetiyle kamyonet, yaklaşık 200 metre sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Salihli trafik Manisa Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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