Manisa'da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı - Haberler

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Manisa'da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ersan Erdoğan - Güncel
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Manisa'da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, park halindeki kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Özden Ortayayla (50) ile aracındaki 10 inşaat işçisi yaralandı.

MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, park halindeki kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Özden Ortayayla (50) ile aracındaki 10 inşaat işçisi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Manisa-Akhisar kara yolu Yeniköy Mahallesi girişinde meydana geldi. İzmir'den Manisa'nın Akhisar ilçesine inşaat işçilerini taşıyan Özden Ortayayla'nın kullandığı 35 HCY 52 plakalı çift kabinli kamyonet, yolun sağ tarafında park halindeki Cüneyt Tuna'ya ait 45 C 5497 plakalı kamyonu arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ön tarafı büyük hasar gören kamyonette sıkışan sürücü Özden Ortayayla ile aracındaki inşaat işçileri M.O. (19), H.O. (58), Ş.S. (66), H.G.(58), A.T.(63), M.K.(38), R.G. (19), İ.E. (26), M.K. (34), K.A. (48) yarandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsü Ortayayla'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaralılardan 4'ünün kasada yolculuk yaptığı bildirildi.Öte yandan tek şeridi kaza nedeniyle kapatılan yolda, araçların çekilmesiyle trafik 2 saat sonra normale döndü.


Manisa'da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı

Manisa'da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı

Manisa'da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı

Manisa'da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı

Manisa'da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı

Manisa'da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı

Manisa'da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı

Manisa'da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı

Manisa'da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı

Manisa'da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı

Manisa'da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel

Kamyonet, Manisa, İnşaat, Kaza, Güncel, Haberler

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