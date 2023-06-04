Manisa'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi Bilgi Sokak'ta meydana geldi. K.C.K. idaresindeki 45 AGF 596 plakalı kapalı kasa kamyonet ile karşı istikametten gelen İsmail Yılmaz idaresindeki 45 ZB 1715 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü İsmail Yılmaz ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ali K. (50) savrularak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü İsmail Yılmaz müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, Ali K.'nın ise tedavisine devam ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA