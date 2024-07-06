Manisa'da Kamyon ile Traktör Çarpışması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü ise jandarma karakoluna götürüldü.
Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, H.İ. yönetimindeki 20 ABU 126 plakalı kamyon Tekelioğlu Mahallesi Bintepeler mevkisinde Halil Uzun (28) yönetimindeki 35 DC 9792 plakalı traktör ile çarpıştı.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü Uzun, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Uzun, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü, ifade için jandarma karakoluna götürüldü.