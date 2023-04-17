Manisa'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) faaliyet gösteren kağıt-ambalaj geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan söndürüldü.

MOSB 2. Kısım'daki fabrikanın bahçesinde, geri dönüşüm için bekletilen hurda kağıt balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin 2 su tankeri ve 13 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın, çevreye sirayet etmeden söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.