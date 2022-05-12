Manisa'da kafası enjeksiyon makinesine sıkışan işçi öldü
AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir plastik fabrikasında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir plastik fabrikasında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi.
Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında çalışan 36 yaşındaki Şeyhmus Aydın, arızalanan enjeksiyon makinesini tamir ettiği sırada makinenin kapanması sonucu kafasını sıkıştırdı.
Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle fabrikaya sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
AA / Ahmet Bayram - Güncel