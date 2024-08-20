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Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 cennet papağanı Gaziantep'e getirildi

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Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 cennet papağanı, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Papağanlar, karantina altına alındıktan sonra ziyaretçilerle buluşacak.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Manisa Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, cennet papağanlarının kaçak yollarla çoğaltıldığı adreste arama yaptı. Aramada, 300 cennet papağanı ele geçirildi.

Haber verilmesi üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler ve ekibi, papağanları özel araçlarıyla teslim alıp Gaziantep'e getirdi.

Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alınan papağanlar, ziyaretçiyle buluşacak.

Özsöyler, gazetecilere, Türkiye'de bulunan yaban hayvanları için kurtarma merkezi olarak da görev yaptıklarını söyledi.

Manisa'da bazı yetiştiricilerin, cennet papağanını uygunsuz şartlarda çoğaltmaya başladıklarının ihbarını aldıklarını ifade eden Özsöyler, "Şu anda hepsi karantinada, beslenmelerini yapıyoruz. Tabii hayvanların yol stresleri ve su kayıpları vardı. Bu ihtiyaçları temin ettik. Karantinadan çıktıktan sonra da bakımlarını sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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