Manisa'da kaçak sigara ve silah operasyonu

Manisa'da polisin düzenlediği operasyonda, 1 milyon bandrolsüz makaron ve 189 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çeşitli sigara ve tütün ürünleri ile ruhsatsız silah bulundu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik il merkezinde ortak çalışma yürütüldü. Bu kapsamda şüpheli F.A.'nın (26) evinde yapılan aramada; 1 milyon bandrolsüz boş makaron, 4 bin şeffaf sigara paketi, 1800 adet doldurulmuş sigara, 190 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi, kompresör, sigara paketleme makinesi ile 1 ruhsatsız tabanca ve 17 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.A. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında işlem yapıldı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

