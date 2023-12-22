Manisa'da Kaçak Tütün Operasyonunda 13 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Manisa'da kaçak tütün ve tütün mamulleri operasyonunda yakalanan 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda il genelinde toplam 61 iş yeri denetlendi, 15 işletmeye adli, 1 iş yerine ise idari işlem uygulandı.

Operasyonda 222 bin 180 makaron, 170 bin 383 kaçak sigara, 331 kilogram bandrolsüz tütün, 554 paket nargile tütünü, 9 elektronik sigara, 45 bin sigara sarma kağıdı ve elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 13 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.