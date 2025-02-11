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Manisa'da Kaçak Tütün Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

Manisa'da Kaçak Tütün Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı tütün ve sigara ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalandı. Ekipler, evinde 170 bin makaron, 130 kilogram kıyılmış tütün ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin Yarhasanlar Mahallesi'ndeki evinde yasa dışı yollardan temin ettiği değerlendirilen kaçak tütün ve sigaraların satışını yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce şüphelinin evine düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 170 bin içi tütün doldurulmuş makaron, 130 kilogram açık kıyılmış tütün, 450 bin boş makaron, ticari elektronik sigara sarma makinesi, 462 mükerrer kesilmiş bandrol, 3 ticari amaçla sigara satışı yapıldığı belirlenen kayıt defteri ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.C. işlemleri için karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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