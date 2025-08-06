Manisa'da Kaçak Tütün Operasyonu: 402,5 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Manisa'da Kaçak Tütün Operasyonu: 402,5 Kilo Tütün Ele Geçirildi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 402,5 kilo kıyılmış tütün, 29 bin 900 doldurulmuş sigara ve 430 bin boş makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 402,5 kilo kıyılmış tütün, 29 bin 900 doldurulmuş sigara ve 430 bin boş makaron ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda E.Ç.'nin (36) adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 402,5 kilogram kıyılmış tütün, 29 bin 900 doldurulmuş sigara ve 430 bin boş makaron, 1 elektrikli tütün parçalama makinesi, 2 kompresör, 3 otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ç., işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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