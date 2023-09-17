Manisa'da Kaçak Sigara Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir depoya baskın düzenledi. Yapılan aramada 1010 kilogram kıyılmış tütün, kaçak sigara imalatında kullanılan 1 milyon 15 bin filtreli sigara kağıdı, 133 bin 700 kaçak sigara, 272 kesilmiş bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir depoya baskın düzenledi.
Yapılan aramada 1010 kilogram kıyılmış tütün, kaçak sigara imalatında kullanılan 1 milyon 15 bin filtreli sigara kağıdı, 133 bin 700 kaçak sigara, 272 kesilmiş bandrol ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.A, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.