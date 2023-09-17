Manisa'da Kaçak Sigara Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir depoya baskın düzenledi. Yapılan aramada 1010 kilogram kıyılmış tütün, kaçak sigara imalatında kullanılan 1 milyon 15 bin filtreli sigara kağıdı, 133 bin 700 kaçak sigara, 272 kesilmiş bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.