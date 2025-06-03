Manisa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 58 Bin Makaron ve 10 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Manisa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 58 Bin Makaron ve 10 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda, 58 bin 860 dolu makaron ile 10 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. E.T. isimli şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 58 bin 860 dolu makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E.T'nin (41), aracında kaçak tütün ürünleri bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Durdurulan araçta yapılın aramada 58 bin 860 dolu makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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