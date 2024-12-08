Manisa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Gözaltı
Manisa'da düzenlenen operasyonda 500 bin makaron, 50 bin sigara ve 250 kilogram kıyılmış tütün gibi kaçak malzemelere el konuldu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önceden belirlenen adreslerde arama yaptı.
Aramalarda, 500 bin 800 makaron, 50 bin sigara, 250 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 900 sigara kutusu, elektrikli sigara sarma makinesi, kompresör, kuru sıkı silah ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.