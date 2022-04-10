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Manisa'da kaçak sigara operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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Manisa'da kaçak sigara operasyonu

MANİSA'da, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 35 bin boş makaron, 50 milyon makaron üretebilecek 1200 rulo sigara uç kağıdı ve 310 bin filtre ele geçirildi.

MANİSA (DHA) - MANİSA'da, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 35 bin boş makaron, 50 milyon makaron üretebilecek 1200 rulo sigara uç kağıdı ve 310 bin filtre ele geçirildi.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, geçen 8 Nisan'da, Manisa -Turgutlu kara yolu üzerindeki bir depoda, kaçak sigara üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 35 bin boş makaron, 50 milyon makaron üretebilecek 1200 rulo sigara uç kağıdı ve 310 bin filtre ele geçirdi. Konuyla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli soruşturma başlatıldı.


Manisa'da kaçak sigara operasyonu

Manisa'da kaçak sigara operasyonu

Manisa'da kaçak sigara operasyonu

Manisa'da kaçak sigara operasyonu

Manisa'da kaçak sigara operasyonu

Manisa'da kaçak sigara operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Kaçak Sigara, Sigara, Manisa, Güncel, Haberler

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