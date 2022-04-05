Manisa'da kaçak sigara ele geçirildi

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen baskında kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Borlu Mahallesi'nde bir bakkala baskın düzenlendi.

Ekiplerce iş yerinde ve şahsa ait otomobilinde yapılan aramada, 1933 adet sarma sigara, 1800 boş makaron, 30 kaçak sigara, 2 kilogram 500 gram kuru kıyılmış tütün ve 609 muhtelif içerikli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.A'nın (55) işlemleri devam ediyor.