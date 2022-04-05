Manisa'da kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da kaçak sigara ele geçirildi

AA - Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da kaçak sigara ele geçirildi

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen baskında kaçak sigara ele geçirildi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen baskında kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Borlu Mahallesi'nde bir bakkala baskın düzenlendi.

Ekiplerce iş yerinde ve şahsa ait otomobilinde yapılan aramada, 1933 adet sarma sigara, 1800 boş makaron, 30 kaçak sigara, 2 kilogram 500 gram kuru kıyılmış tütün ve 609 muhtelif içerikli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.A'nın (55) işlemleri devam ediyor.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Kaçak Sigara, Köprübaşı, Hisarcık, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title