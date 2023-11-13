Manisa'da Kaçak Makaron Operasyonu

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde 1 milyon 210 bin bandrolsüz içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ayrıca 120 kilogram açık tütün de bulundu.

MANİSA'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde 1 milyon 210 bin bandrolsüz içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak makaron ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İzmir- Ankara D300 karayolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan aramada 1 milyon 210 bin bandrolsüz içi doldurulmuş makaron ile 120 kilogram açık tütün ele geçirdi. Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenmesi çalışma başlattı. (DHA)