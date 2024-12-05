Manisa'da Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Salihli ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan iki kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan iş makinelerine el konuldu.
Manisa'nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer Mahallesi'nde iş makinesi kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda M.S. ve M.A. gözaltına alındı. Kazıda kullanılan ekipmanlara el konuldu.