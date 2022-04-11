Manisa'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı - Haberler

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Manisa'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Çilekli Mahallesi Karakeçili mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Bölgeyi inceleyen ekipler, kaçak kazı yapan 7 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerce 2 çapa, 2 kürek, manivela, balyoz, kazma, halat, el feneri, dürbün ve baret ele geçirildi.

Kazı yapılan yerde bulunan ayak figürlü taş müze yetkililerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 kişi serbest bırakıldı.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Kaçak Kazı, Jandarma, Salihli, Manisa, Güncel, Haberler

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