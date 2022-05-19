Manisa'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Manisa'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
AA - Nurullah Kalay - Güncel
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Manisa'nın Demirci ilçesinde kaçak kazı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde kaçak kazı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
Alaağaç Mahallesi'nde yaklaşık 10 metre derinliğinde 2 metre genişliğinde bir çukuru gören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı.
Ekiplerce alanda yapılan aramada jeneratör, kazma, kürek ve balyoz bulundu.
Olay yeri yakınlarında ellerinde başka kazı aletleri bulunan T. K. (51) ve R.E. (44), gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemi sürüyor.
AA / Nurullah Kalay - Güncel