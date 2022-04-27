Manisa'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Manisa'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iletişim kablolarını çaldıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iletişim kablolarını çaldıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Muradiye Mahallesi yakınlarından geçen iletişim kablolarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatan Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 5 şüpheliyi tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.Ş. (19), M.A. (28) ve M.Ö. (21) sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre, Jandarma, Manisa, Güncel, Haberler

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