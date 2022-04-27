Manisa'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iletişim kablolarını çaldıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iletişim kablolarını çaldıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.
Muradiye Mahallesi yakınlarından geçen iletişim kablolarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatan Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 5 şüpheliyi tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden E.Ş. (19), M.A. (28) ve M.Ö. (21) sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Serkan Özcan - Güncel