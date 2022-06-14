Manisa'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Manisa'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir iş yerinin deposundan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir iş yerinin deposundan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipler, Muradiye Mahallesi'ndeki bir iş yerinin deposundan 150 kilogram bakır kablo çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.A (33) ve H.A (19) olduğunu belirledi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.??????????????

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre Jandarma Manisa Güncel Haberler

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