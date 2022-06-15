Manisa'da kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı Manisa'nın Sargıöl ilçesinde bir soğuk hava deposundan kablo ve rezistans çalmak için girişimde bulunduğu tespit edilen şüpheli, yakalandı. Manisa'nın Sargıöl ilçesinde bir soğuk hava deposundan kablo ve rezistans çalmak için girişimde bulunduğu tespit edilen şüpheli, yakalandı. Alınan bilgiye göre, Çimentepe Mahallesi'ndeki bir soğuk hava deposu bahçesinde kabloları dışarıya çıkaran A.C, jandarma ekiplerini görünce yaya olarak kaçtı. Şüpheli, jandarma ekibinin takibi sonucu yakalandı. Şüphelinin kullanılmayan depodan yaklaşık 300 metre kablo ve 16 rezistansı sökerek bahçeye çıkardığı tespit edildi. Kablo ve rezistanslar işletme sahibine teslim edildi. AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel Jandarma Manisa Güncel Haberler

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