Manisa'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler

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Manisa'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Evranos Mahallesi'nde internet kablolarının çalınması üzerine Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın S.Y, U.Y, ve E.Ş (19) tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş, tutuklanırken diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre, Jandarma, Manisa, Güncel, Haberler

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