Manisa'da jandarmadan cezaevi personeline trafik eğitimi
AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevlerinde görevli personele trafik eğitimi veriyor.
MANİSA (AA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevlerinde görevli personele trafik eğitimi veriyor.
Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen seminerde, kurumda görevli 45 kişi katıldı. Personele, güvenli sürüş teknikleri konusunda uygulamalı bilgi verildi.
Jandarma Trafik Timlerinin Manisa'daki kapalı ve açık ceza infaz kurumlarındaki görevli personele ve tahliyesi yaklaşan hükümlülere yönelik verdiği eğitimlerin süreceği belirtildi.
AA / Ahmet Bayram - Güncel