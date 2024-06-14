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Manisa'da Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni

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Manisa'da Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Vali Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve diğer yetkililer katıldı. Törenin ardından Tuğgeneral Tombul, Vali Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

Manisa'da, Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve jandarma personeli katıldı.

Törende Tuğgeneral Tombul Atatürk Anıtı'na çelek sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tombul, törendeki konuşmasında Jandarma Teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Teşkilatın, kuruluşundan bugüne kadar milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu kaydeden Tombul, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." dedi.

Tören sonrası Tombul ve beraberindeki jandarma personeli Vali Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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