Manisa'da Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Manisa'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve konuşma yaptı. Törene katılan jandarma personeli, hatıra fotoğrafı çektirdi ve Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Manisa'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Tuğgeneral Tombul, mensubu olmaktan gurur duydukları teşkilatın 184. kuruluş yıl dönümünü büyük bir mutlulukla kutladıklarını belirterek, köklü tarihe sahip teşkilatın bugüne kadar Türk milletinin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetlerinin Türk milletinin takdirini kazandığını vurgulayan Tombul, "Jandarma personeli olarak bizler milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız." dedi.

Tuğgeneral Tombul'un konuşmasının ardından törene katılan jandarma personeli, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Jandarma personeli daha sonra Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

?